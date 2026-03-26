Zelenski Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib
Digər ölkələr
- 26 mart, 2026
- 19:45
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski öz "Telegram" kanalında bildirib.
"Mühüm görüşlər planlaşdırılıb. Biz dəstəyi qiymətləndiririk və təhlükəsizlik naminə bizimlə birlikdə işləməyə hazır olanları dəstəkləyirik", - Ukrayna lideri detalları açıqlamadan yazıb.
Daha əvvəl xəbər verilmişdi ki, Ukrayna Yaxın Şərq ölkələri ilə təhlükəsizlik sahəsində, xüsusən də pilotsuz uçuş aparatlarından müdafiənin gücləndirilməsi istiqamətində əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.
19:59
Əraqçi: Amerikalıların davranışları ilə sözlərində ziddiyyət varRegion
19:45
Foto
Zelenski Səudiyyə Ərəbistanına səfər edibDigər ölkələr
19:44
Foto
"FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisinin Sent Lüsiya yığması ilə oyundan əvvəl açıq məşqi təşkil olunubFutbol
19:32
Tramp: ABŞ İrana zərbələr endirməyə davam edəcəkDigər ölkələr
19:27
Foto
Fərid Qayıbovun sədrliyi ilə COP10 Bürosunun birinci rəsmi iclası keçirilibFərdi
19:25
Yaponiyanın şimal-şərqində güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
19:23
ABŞ digər ölkələri çəkindirmək üçün nüvə sınaqlarını bərpa edə bilərDigər ölkələr
19:18
Bəhreynli səyyah: Qarabağın hər bir şəhərinin özünəməxsus atmosferi varQarabağ
19:12
Foto