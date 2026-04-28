İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Zirə" Premyer Liqada səfərdə 50-ci heç-heçəsinə imza atıb

    Futbol
    • 28 aprel, 2026
    • 11:21
    Zirə Premyer Liqada səfərdə 50-ci heç-heçəsinə imza atıb

    "Zirə" Premyer Liqada 50-ci səfər heç-heçəsinə imza atıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yubiley "Turan Tovuz"la görüşə təsadüf edib.

    Misli Premyer Liqasının XXIX turunun qarşılaşmasında 1:1 hesabı qeydə alınıb. 50-ci "sülh" rəqib meydanlarındakı 166-cı qarşılaşmada gerçəkləşib. "Zirə" turnirin tarixində səfərdə ən azı 50 heç-heçə edən 11-ci komanda olub.

    Qeyd edək ki, "Zirə"nin ilk səfər heç-heçəsi 2015-ci il avqustun 16-da "Kəpəz"lə matçda qeydə alınıb – 1:1.

    Zirə FK Misli Premyer Liqası Heç-heçə Turan Tovuz FK Peşəkar Futbol Liqası

