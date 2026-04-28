"Zirə" Premyer Liqada səfərdə 50-ci heç-heçəsinə imza atıb
Futbol
- 28 aprel, 2026
- 11:21
"Zirə" Premyer Liqada 50-ci səfər heç-heçəsinə imza atıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yubiley "Turan Tovuz"la görüşə təsadüf edib.
Misli Premyer Liqasının XXIX turunun qarşılaşmasında 1:1 hesabı qeydə alınıb. 50-ci "sülh" rəqib meydanlarındakı 166-cı qarşılaşmada gerçəkləşib. "Zirə" turnirin tarixində səfərdə ən azı 50 heç-heçə edən 11-ci komanda olub.
Qeyd edək ki, "Zirə"nin ilk səfər heç-heçəsi 2015-ci il avqustun 16-da "Kəpəz"lə matçda qeydə alınıb – 1:1.
