    Teymur Musayev: Zərifə Əliyevanın elmi fəaliyyəti göz xəstəliklərinin həllinə yönəlmişdi

    • 28 aprel, 2026
    • 11:19
    Teymur Musayev: Zərifə Əliyevanın elmi fəaliyyəti göz xəstəliklərinin həllinə yönəlmişdi

    Zərifə Əliyevanın uğurlu elmi fəaliyyətinin əsas məqsədi göz xəstəliklərinin həllinə yönəlmişdi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev Akademik Zərifə Əliyevanın 103 illiyinə və Milli Oftalmologiya Mərkəzinin 80 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Z.Əliyevanın fəaliyyəti təkcə Azərbaycanda deyil, digər ölkələrdə də yüksək qiymətləndirilib:

    "Onun yaratdığı elmi məktəb bu gün də yaşayır və yeniliklərə addım atır. Son illərdə Milli Oftalmologiya Mərkəzində həyata keçirilən uğurlu əməliyyatlar və inkişaf yolu göz önündədir. Buna misal olaraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən səyyar xidmətləri də göstərə bilərik".

    Nazir qeyd edib ki, Z.Əliyeva elmdə ilk dəfə olaraq yod və şin sənayesi işçilərinin görmə orqanında yaranan peşə xəstəliklərini öyrənib:

    "O bu xəstəliklərin profilaktikası tədbirlərini işləyib hazırlamışdı. Zərifə xanımın rəhbərliyi ilə Gəncə şəhəri, Şirvan və Salyan rayonlarında kənd təsərrüfatı müəssisələrində çalışan və əmək fəaliyyəti zamanı pestisidlərlə təmasda olan təxminən 500 nəfəri əhatə edən unikal tədqiqatlar aparılıb. Tədqiqatlar nəticəsində kənd təsərrüfatı işçilərində görmə orqanının vəziyyətinə dair ilk dəfə sistemli və elmi əsaslandırılmış məlumatlar əldə olunub".

    T.Musayev bildirib ki, Zərifə xanımın elmi yaradıcılığı 12 monoqrafiyada, 160-dan çox elmi işdə öz əksini tapıb:

    "Bununla yanaşı, böyük alim bir ixtira və 12 səmərələşdirici təklifin müəllifi olub. Zərifə xanımın uğurlu elmi fəaliyyətinin əsas mahiyyəti yalnız göz xəstəliklərinin müxtəlif bölmələrini əhatə edən elmi işlərdən deyil, problemin həllinə xüsusi yanaşma bacarığının olmasından ibarətdir".

    Мусаев: Научная деятельность Зарифы Алиевой была направлена на поиск решений глазных заболеваний

