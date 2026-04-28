    Мусаев: Научная деятельность Зарифы Алиевой была направлена на поиск решений глазных заболеваний

    Мусаев: Научная деятельность Зарифы Алиевой была направлена на поиск решений глазных заболеваний

    Научная деятельность выдающегося офтальмолога Зарифы Алиевой была направлена прежде всего на поиск решений глазных заболеваний.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Минздрава Теймур Мусаев на международной конференции, посвященной 103-летию академика Зарифы Алиевой и 80-летию Национального центра офтальмологии.

    По его словам, деятельность Зарифы Алиевой получила высокую оценку не только в Азербайджане, но и за его пределами.

    "Созданная ею научная школа продолжает жить и развиваться. Успешные операции и прогресс, достигнутые в последние годы в Национальном центре офтальмологии, являются наглядным подтверждением этого. В качестве примера можно привести и выездные медицинские услуги, реализуемые на освобожденных территориях", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что Зарифа Алиева первой в науке исследовала профессиональные заболевания органов зрения у работников йодной и шинной промышленности.

    "Она разработала меры профилактики этих заболеваний. Под ее руководством были проведены уникальные исследования, охватившие около 500 работников сельского хозяйства в Гяндже, а также в Ширванском и Сальянском районах, контактировавших с пестицидами. В результате впервые были получены системные и научно обоснованные данные о состоянии органов зрения у сельскохозяйственных работников", - заявил Теймур Мусаев.

    Министр добавил, что научное наследие Зарифы Алиевой отражено в 12 монографиях и более чем 160 научных работах.

    "Кроме того, она является автором одного изобретения и 12 рационализаторских предложений. Суть ее научной деятельности заключалась не только в изучении различных аспектов глазных заболеваний, но и в особом подходе к решению этих проблем", - подчеркнул он.

    Зарифа Алиева Теймур Мусаев
    Teymur Musayev: Zərifə Əliyevanın elmi fəaliyyəti göz xəstəliklərinin həllinə yönəlmişdi

