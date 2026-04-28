İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Musa Qurbanlı "Qarabağ"ın səfər matçlarında yubiley qolunun müəllifi olub

    Futbol
    • 28 aprel, 2026
    • 11:18
    Musa Qurbanlı Qarabağın səfər matçlarında yubiley qolunun müəllifi olub

    "Qarabağ" Azərbaycan çempionatlarında 700-cü səfər qolunu vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, yubiley topuna Musa Qurbanlı imza atıb.

    O, Misli Premyer Liqasının XXIX turunun "Neftçi" ilə oyununda (5:1) hesabı açıb. Rəqib meydanlarında 488-ci görüşünə çıxan Ağdam klubu qol sayını 704-ə çatdırıb. Bu göstəricidə mütləq rekordçu olan "Qarabağ"ın orta məhsuldarlığı 1,44-ə bərabərdir.

    Ağdamlıların ilk qolu 1992-ci il mövsümünə təsadüf edib. 1992-ci il mayın 9-da "Plastik"lə matçın (2:0) 55-ci dəqiqəsində Cavanşir Novruzov meydan sahiblərinin qapısına yol tapıb.

    Qarabağ FK Musa Qurbanlı Yubiley qolu Misli Premyer Liqası Neftçi FK

    Son xəbərlər

