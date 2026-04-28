    Bakıda yelkən idmanı üzrə "Prezident Kuboku" keçiriləcək

    Fərdi
    • 28 aprel, 2026
    • 11:34
    Bakıda yelkən idmanı üzrə Prezident Kuboku keçiriləcək

    Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 103-cü ildönümünə həsr olunan daha bir yarış baş tutacaq.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    Mayın 2–3-də Bakıda, Dənizkənarı Bulvar ərazisində yelkən idmanı üzrə "Prezident Kuboku" təşkil olunacaq.

    Turnirdə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası ilə yanaşı, "Xəzər" Yelkənli Qayıqlar İdman Klubundan ümumilikdə 30-dan çox idmançı mübarizə aparacaq.

    Yarış iki kateqoriyada - yeniyetmələr optimist, gənclər isə İLCA4 sinfi üzrə keçiriləcək. Qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılacaqlar.

    "Prezident Kuboku" Bakı bulvarında, "Yaxt Klub"un yaxınlığında keçiriləcək.

    Yelkən idmanı üzrə Prezident Kuboku Heydər Əliyev Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi

