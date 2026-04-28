Bakıda yelkən idmanı üzrə "Prezident Kuboku" keçiriləcək
Fərdi
- 28 aprel, 2026
- 11:34
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 103-cü ildönümünə həsr olunan daha bir yarış baş tutacaq.
Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.
Mayın 2–3-də Bakıda, Dənizkənarı Bulvar ərazisində yelkən idmanı üzrə "Prezident Kuboku" təşkil olunacaq.
Turnirdə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası ilə yanaşı, "Xəzər" Yelkənli Qayıqlar İdman Klubundan ümumilikdə 30-dan çox idmançı mübarizə aparacaq.
Yarış iki kateqoriyada - yeniyetmələr optimist, gənclər isə İLCA4 sinfi üzrə keçiriləcək. Qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılacaqlar.
"Prezident Kuboku" Bakı bulvarında, "Yaxt Klub"un yaxınlığında keçiriləcək.
17:11
Azər İlyasov: "İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna rəğmən, "Prezident Kuboku 2026"da qızıl medal qazandım"Fərdi
17:09
Foto
Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilibSosial müdafiə
17:09
Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkibRegion
17:01
Foto
Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibBiznes
16:58
Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRHAnalitika
16:56
Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmirASK
16:54
Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilibXarici siyasət
16:52
Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşibİKT
16:50