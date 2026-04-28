    Kişineuda yaşayış binasına PUA olduğu ehtimal edilən obyekt düşüb

    28 aprel, 2026
    11:17
    Kişineuda yaşayış binasına PUA olduğu ehtimal edilən obyekt düşüb

    Moldovanın paytaxtı Kişineuda aprelin 28-nə keçən gecə yaşayış binasının damına pilotsuz uçuş aparatı (PUA) olduğu ehtimal edilən obyekt düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Moldova mediası xəbər verir.

    Hadisə barədə siqnal yerli vaxtla saat 01:00 radələrində yaşayış binasının sakinlərindən birindən daxil olub. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanları və müvafiq mütəxəssislər gəlib.

    İlkin məlumatlara görə, obyekt dama dəyərkən zədələnib. Baxışdan sonra o götürülüb və mənşəyinin və mümkün təhlükəsinin müəyyən edilməsi üçün ətraflı ekspertizaya göndəriləcək.

    Yoxlama başa çatdıqdan sonra sakinlərə mənzillərinə qayıtmağa icazə verilib.

    Hazırda hüquq-mühafizə orqanları araşdırmanı davam etdirir və baş verənin bütün hallarını müəyyənləşdirir.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Moldova Kişineu
    В Кишиневе на крышу жилого дома предположительно упал беспилотник

