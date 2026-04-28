    В Кишиневе на крышу жилого дома предположительно упал беспилотник

    • 28 апреля, 2026
    • 11:10
    В столице Молдовы, Кишиневе, в ночь на 28 апреля на крышу жилого многоквартирного дома упал объект, предположительно являющийся беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

    Как передает Report, об этом сообщают молдавские медиа.

    Сигнал о происшествии поступил от одного из жильцов жилого дома около 01:00 по местному времени. На место прибыли правоохранительные органы и профильные специалисты.

    По предварительным данным, объект получил повреждения при ударе о крышу. После осмотра его изъяли и направят на детальную экспертизу для установления происхождения и возможной угрозы.

    После завершения проверки жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

    В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Кишинев Молдова
    Kişineuda yaşayış binasına PUA olduğu ehtimal edilən obyekt düşüb

