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Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе
Другие страны
20 апреля 2021 г. 23:48
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война", - сказал украинский лидер.

Он отметил, что Киев взволнован из-за перемещения российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней. При этом, по словам Зеленского, Украина никогда не перестанет бороться за мир дипломатическим путем.

"Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", - подчеркнул глава государства.

При этом ранее он заявил, что Киев поддерживают международные партнеры, которые готовят более жесткие санкции против Москвы из-за ситуации на юго-востоке Украины.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​Zelenski Putinə Donbasda görüşməyi təklif etdi

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