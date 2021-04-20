Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война", - сказал украинский лидер.

Он отметил, что Киев взволнован из-за перемещения российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней. При этом, по словам Зеленского, Украина никогда не перестанет бороться за мир дипломатическим путем.

"Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", - подчеркнул глава государства.

При этом ранее он заявил, что Киев поддерживают международные партнеры, которые готовят более жесткие санкции против Москвы из-за ситуации на юго-востоке Украины.