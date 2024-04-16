Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой во втором чтении 11 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой во втором чтении 11 апреля.

Как сообщает Report, информация об этом появилась на странице законопроекта на сайте украинского парламента.

"Возвращено с подписью от президента Украины", - указано в описании документа. Основная часть норм, предусмотренных законом, начнет действовать через месяц после его подписания - с 16 мая.

Верховная Рада Украины приняла законопроект об ужесточении мобилизации во втором чтении 11 апреля. В документ внесли 31 поправку, в том числе исключающую положение о демобилизации через 36 месяцев службы.