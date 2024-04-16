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Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине

Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой во втором чтении 11 апреля.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 18:20
Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой во втором чтении 11 апреля.

Как сообщает Report, информация об этом появилась на странице законопроекта на сайте украинского парламента.

"Возвращено с подписью от президента Украины", - указано в описании документа. Основная часть норм, предусмотренных законом, начнет действовать через месяц после его подписания - с 16 мая.

Верховная Рада Украины приняла законопроект об ужесточении мобилизации во втором чтении 11 апреля. В документ внесли 31 поправку, в том числе исключающую положение о демобилизации через 36 месяцев службы.

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Версия на английском языке Zelenskyy signs mobilization law in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynada səfərbərlik haqqında qanun imzalayıb

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