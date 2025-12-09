Зеленский обсудил в Брюсселе гарантии безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Совета ЕС Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе обсудил гарантии безопасности.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил украинский лидер.

Он отметил, что проинформировал собеседников о "ситуации на дипломатическом треке" по завершению российско-украинской войны.

"Мы подробно обсудили нашу работу с американскими партнёрами по достижению мира, гарантиям безопасности и укреплению нашей устойчивости. Мы также затронули инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - ред.) и репарационный кредит. Наши позиции по всем вопросам совпали. Действуем скоординированно и конструктивно", - подчеркнул Зеленский.

Кошта, в свою очередь, заявил, что Европа продолжит вносить вклад в усилия по достижению справедливого и прочного мира в Украине.

"Мы подтвердили президенту Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и приверженным своим принципам. <...> Безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе как первая линия обороны нашего Союза", - написал в Х председатель Совета ЕС.

Ранее В. Зеленский встретился в Лондоне с лидерами евротройки.