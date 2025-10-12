Зеленский обсудил с Макроном дополнительные поставки оружия
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 16:11
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский поблагодарил Францию за то, что она так много сделала для защиты украинского народа. Он также проинформировал собеседника о приоритетных потребностях Украины, прежде всего о системах ПВО и ракетах.
"Мы также скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические шаги на ближайшие недели. Мы работаем над усилением давления на Россию", - говорится в публикации.
Последние новости
16:18
Видео
Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзорАрмия
16:11
Зеленский обсудил с Макроном дополнительные поставки оружияДругие страны
15:57
При столкновениях с Афганистаном погибли 23 пакистанских военных, 29 пострадалиДругие страны
15:50
Нетаньяху: Израиль готов незамедлительно принять всех заложников из ГазыДругие страны
15:41
Анкара и Дамаск обсудили вопросы безопасностиВ регионе
15:33
Нидерланды передали Украине еще один минный тральщик типа AlkmaarДругие страны
15:13
Отборочный тур ЧМ-2026: Украинский футболист пропустит матч против сборной АзербайджанаФутбол
14:53
СМИ: Иран не примет участие в саммите по Газе в ЕгиптеВ регионе
14:38