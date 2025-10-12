Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Зеленский обсудил с Макроном дополнительные поставки оружия

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 16:11
    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

    Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

    Зеленский поблагодарил Францию за то, что она так много сделала для защиты украинского народа. Он также проинформировал собеседника о приоритетных потребностях Украины, прежде всего о системах ПВО и ракетах.

    "Мы также скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические шаги на ближайшие недели. Мы работаем над усилением давления на Россию", - говорится в публикации.

