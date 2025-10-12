İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Zelenski Makronla əlavə silah tədarükü məsələsini müzakirə edib

    • 12 oktyabr, 2025
    • 16:25
    Zelenski Makronla əlavə silah tədarükü məsələsini müzakirə edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski fransalı həmkarı Emmanuel Makronla telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri özünün "Telegram" kanalında məlumat verib.

    Zelenski Fransaya Ukrayna xalqının müdafiəsi üçün gördüyü işlərə görə təşəkkürünü bildirib. O həmçinin Ukraynanın prioritet ehtiyacları olan hava hücumundan müdafiə sistemləri və raketlər barədə həmkarını məlumatlandırıb.

    "Biz digər tərəfdaşlarla təmaslarımızı və qarşıdakı həftələr üçün diplomatik addımlarımızı da koordinasiya etdik. Rusiyaya təzyiqi artırmaq üzərində işləyirik", – deyə paylaşımda qeyd olunub.

