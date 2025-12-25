İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Fərdi
    • 25 dekabr, 2025
    • 21:34
    Azərbaycan Atletika Federasiyasında hakimlər üçün keçirilən seminara yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, son gündə iştirakçılar test imtahanı verərək nəzəri biliklərini yoxlayıblar və seminarın sonunda sertifikatlarla təltif olunublar.

    Seminarın məqsədi hakimlərin peşəkar bacarıqlarını artırmaq və beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyətini təmin etməkdən ibarət olub.

    Qeyd edək ki, seminar dekabrın 22-dən 25-dək davam edib.

