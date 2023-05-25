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Зеленский обратился к населению Ирана: почему вы на стороне зла?

Зеленский обратился к населению Ирана: почему вы на стороне зла? Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению Ирана, отметив, что поддерживая Россию в войне против Украины, Иран получает лишь большую изоляцию от мира.
Другие страны
25 мая 2023 г. 01:09
Зеленский обратился к населению Ирана: почему вы на стороне зла?

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению Ирана, отметив, что поддерживая Россию в войне против Украины, Иран получает лишь большую изоляцию от мира.

Как передает Report, об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на вечернее обращение украинского лидера.

По словам президента, в общей сложности против Украины было применено около 1160 "Шахедов". Большинство сбивают наши силы ПВО.

"Но сегодня, учитывая, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что хоть украинские защитники и научились сбивать иранские "Шахеды", но все же бывают попадания, в результате которых гибнут люди.

"Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то для чего это вам, матери и отцы в Иране? Когда ваш "Шахед" бьет по общежитию с нашими студентами, люди погибают, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "Шахед", забирая жизни уже тех, кто спасал жизни других... для чего такие циничные убийства Ирана?",- спросил президент.

Зеленский отметил, что это происходит руками России, но все же иранским оружием.

"Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или Саккезе, или в любом другом городе вашей страны? К сожалению, еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы ... я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski iranlılara müraciət edib: “Niyə şər dövlətin tərəfindəsiniz?”

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