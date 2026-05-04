Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что мир между Арменией и Азербайджаном будет устойчивым.

Как передает Report, об этом Зеленский заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

"Конечно, я должен начать с этого. Это очень важно. Мы желаем Армении и Азербайджану только мира, конечно, устойчивого, всеобъемлющего, долгосрочного мира. Мы желаем этого вам, господин премьер-министр (Армении - ред.), мы желаем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и мы желаем обоим вашим народам", - сказал Зеленский.