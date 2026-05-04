    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    • 04 мая, 2026
    • 12:16
    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что мир между Арменией и Азербайджаном будет устойчивым.

    Как передает Report, об этом Зеленский заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

    "Конечно, я должен начать с этого. Это очень важно. Мы желаем Армении и Азербайджану только мира, конечно, устойчивого, всеобъемлющего, долгосрочного мира. Мы желаем этого вам, господин премьер-министр (Армении - ред.), мы желаем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и мы желаем обоим вашим народам", - сказал Зеленский.

    Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasında dayanıqlı sülhə ümid edir
    Zelenskyy hopes for lasting peace between Armenia, Azerbaijan

