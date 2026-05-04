Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 12:16
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что мир между Арменией и Азербайджаном будет устойчивым.
Как передает Report, об этом Зеленский заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.
"Конечно, я должен начать с этого. Это очень важно. Мы желаем Армении и Азербайджану только мира, конечно, устойчивого, всеобъемлющего, долгосрочного мира. Мы желаем этого вам, господин премьер-министр (Армении - ред.), мы желаем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и мы желаем обоим вашим народам", - сказал Зеленский.
Последние новости
01:37
Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефтьДругие страны
01:22
При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:58
"Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионствоФутбол
00:24
Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношенияВнешняя политика
00:13
"Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давностиФутбол
00:00
Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форумаЭкономика
23:51
Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг ИранаВнешняя политика
23:46
Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении ИранаДругие страны
23:44