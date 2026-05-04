    • 04 may, 2026
    • 12:29
    Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasında dayanıqlı sülhə ümid edir

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhün dayanıqlı olacağına ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə V.Zelenski "Avropa Siyasi Birliyi"nin İrəvanda keçirilən sammitində çıxış edərkən bildirib.

    "Əlbəttə, mən bundan başlamalıyam. Bu, çox vacibdir. Biz Ermənistana və Azərbaycana dayanıqlı, hərtərəfli, uzunmüddətli sülh arzulayırıq. Biz bunu sizə arzulayırıq, cənab Baş nazir, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və hər iki xalqa arzulayırıq", - o qeyd edib.

    Avropa Siyasi Birliyi Volodimir Zelenski Ukrayna Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном
    Zelenskyy hopes for lasting peace between Armenia, Azerbaijan

