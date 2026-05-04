Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasında dayanıqlı sülhə ümid edir
Digər ölkələr
- 04 may, 2026
- 12:29
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhün dayanıqlı olacağına ümid edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə V.Zelenski "Avropa Siyasi Birliyi"nin İrəvanda keçirilən sammitində çıxış edərkən bildirib.
"Əlbəttə, mən bundan başlamalıyam. Bu, çox vacibdir. Biz Ermənistana və Azərbaycana dayanıqlı, hərtərəfli, uzunmüddətli sülh arzulayırıq. Biz bunu sizə arzulayırıq, cənab Baş nazir, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və hər iki xalqa arzulayırıq", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
01:05
Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
00:55
Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıbDigər ölkələr
00:24
İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİBRegion
00:12
Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edibDigər ölkələr
00:00
Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölübDigər ölkələr
23:47
ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilibRegion
23:45
Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdikXarici siyasət
23:32
Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılırİqtisadiyyat
23:28