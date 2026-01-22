Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Зеленский: На переговорах в ОАЭ будет обсуждаться вопрос территорий

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 22:10
    Зеленский: На переговорах в ОАЭ будет обсуждаться вопрос территорий

    На трехсторонних переговорах России с Украиной и США в ОАЭ будет обсуждаться вопрос территорий.

    Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал "Новости.live", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Думаю, на трехсторонних встречах мы, возможно, представим друг другу варианты. Это все о востоке нашей страны. Это вопрос земли", - заявил украинский лидер.

    Он добавил, что при этом окончательных решений по этому вопросу до сих пор не принято.

    Ранее Зеленский анонсировал проведение 23-24 января встречи переговорщиков Украины, России и США в ОАЭ.

