Зеленский: На переговорах в ОАЭ будет обсуждаться вопрос территорий

На трехсторонних переговорах России с Украиной и США в ОАЭ будет обсуждаться вопрос территорий.

Как передает Report со ссылкой на телеграм-канал "Новости.live", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Думаю, на трехсторонних встречах мы, возможно, представим друг другу варианты. Это все о востоке нашей страны. Это вопрос земли", - заявил украинский лидер.

Он добавил, что при этом окончательных решений по этому вопросу до сих пор не принято.

Ранее Зеленский анонсировал проведение 23-24 января встречи переговорщиков Украины, России и США в ОАЭ.