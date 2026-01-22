İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Zelenski: BƏƏ-dəki danışıqlarda ərazi məsələsi müzakirə ediləcək

    BƏƏ-də Rusiya-Ukrayna-ABŞ arasında üçtərəfli danışıqlarda ərazi məsələsi müzakirə ediləcək.

    "Report" "Novosti.live" teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    "Düşünürəm ki, üçtərəfli görüşlərdə biz bir-birimizə variantlar təqdim edəcəyik. Onlar ölkəmizin şərqi ilə bağlıdır. Bu, torpaq məsələsidir", - Ukrayna lideri deyib.

    O əlavə edib ki, bununla belə bu məsələ ilə bağlı yekun qərarlar hələ qəbul edilməyib.

    Daha əvvəl Zelenski yanvarın 23-24-də BƏƏ-də Rusiya-Ukrayna-ABŞ nümayəndələrinin görüşünün keçiriləcəyini elan etmişdi.

    Зеленский: На переговорах в ОАЭ будет обсуждаться вопрос территорий

