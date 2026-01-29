Kallas: Aİ Rusiyanı sülhə gəlməyi üçün təzyiqi davam etdirəcək - YENİLƏNİB
- 29 yanvar, 2026
- 21:03
Avropa İttifaqının (Aİ) Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ölkəsi kimi qara siyahıya salması Rusiya bankları ilə əməliyyatların yavaşlamasına və xərclərinin artmasına səbəb olacaq.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Aİ XİN rəhbərlərinin iclasının yekunlarına dair mətbuat konfransında bildirib.
"Rusiya sülh üçün hətta simvolik səy belə göstərmir. Onun sərnişin qatarına zərbəsi, eləcə də mülki infrastruktura - enerji obyektlərinə, xəstəxanalara, məktəblərə, yaşayış evlərinə hücumu hərbi cinayətdir", - Kallas deyib.
O qeyd edib ki, bu şəraitdə Ukraynaya göstərilən yardım kifayət etmir, buna görə də iclasda enerji dəstəyinin daha yaxşı koordinasiyası komandaları Brüssel və Kiyevdə fəaliyyət göstərəcək məqsədli işçi qrupunun yaradılması təklif olunub.
Kallas vurğulayıb ki, eyni zamanda Rusiyaya təzyiq artırılır: pulların yuyulmasına görə qara siyahıya daxil edilir, Ukraynada döyüşmüş və ya döyüşən hərbçilərə Aİ-yə giriş qadağasının tətbiqi müzakirə olunur və 20-ci sanksiyalar paketinin hazırlanması davam etdirilir.
Kremllə danışıqlara başlamaq imkanı ilə bağlı suala cavabında diplomatiya rəhbəri vurğulayıb ki, Aİ burada danışıqlar üçün müraciət edən tərəf ola bilməz.
"Report"un məlumatına görə, bunu Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Aİ XİN başçılarının görüşünə gəlişi zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, Aİ XİN başçıları bu məsələni bu gün Brüsseldə keçiriləcək görüşdə müzakirə etmək niyyətindədirlər.
"Nazirlər bu gün Rusiyanı çirkli pulların yuyulmasına görə "qara siyahı"ya salmaq niyyətindədirlər. Çünki bu ölkə Ukraynada hərbi əməliyyatları maliyyələşdirir", - K.Kallas bildirib.