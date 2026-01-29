Каллас: ЕС планирует включить РФ в черный список стран, отмывающих деньги

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 29 января, 2026
    • 13:11
    Евросоюз планирует включить Россию в черный список стран, практикующих отмывание денег.

    Как передает Report, об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

    По ее словам, этот вопрос главы МИД ЕС намерены обсудить на сегодняшней встрече в Брюсселе.

    "Министры сегодня намерены внести Россию в черный список за отмывание денег, поскольку Россия финансирует боевые действия в Украине и любое давление [на Россию] полезно", - заявила она.

    Этот черный список вводит дополнительные обязательства для европейских банков по контролю любых транзакций, связанных с внесенными в него странами. Это также позволяет ЕС оказывать давление на иностранные государства по ужесточению контроля финансовых операций с включенными в черный список странами.

    Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırır

