Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 16:35
Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп проводят в субботу телефонный разговор.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Президент Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом", - сообщил Ермак, не уточнив подробностей и тем обсуждения лидеров.
