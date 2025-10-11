Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 16:35
    Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор

    Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп проводят в субботу телефонный разговор.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    "Президент Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом", - сообщил Ермак, не уточнив подробностей и тем обсуждения лидеров.

    Zelenski və Tramp telefon danışığı aparır
    Zelenskyy, Trump hold telephone conversation

