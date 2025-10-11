Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп проводят в субботу телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Президент Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом", - сообщил Ермак, не уточнив подробностей и тем обсуждения лидеров.