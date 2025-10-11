Zelenski və Tramp telefon danışığı aparır
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 16:37
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski amerikalı həmkarı Donald Tramp ilə telefon danışığı aparır.
"Report"un "RBK-Ukraina"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak açıqlama verib.
"Prezident Volodimir Zelenski hazırda Donald Trampla danışır", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
16:45
Foto
Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşübBiznes
16:37
Zelenski və Tramp telefon danışığı aparırDigər ölkələr
16:37
Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəkFərdi
16:37
"Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçirMaliyyə
16:32
Livan İranın yardımından imtina edibRegion
16:30
Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcəkDigər ölkələr
16:16
Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədirRegion
16:13
Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edibRegion
16:06