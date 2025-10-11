İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 16:37
    Zelenski və Tramp telefon danışığı aparır

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski amerikalı həmkarı Donald Tramp ilə telefon danışığı aparır.

    "Report"un "RBK-Ukraina"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak açıqlama verib.

    "Prezident Volodimir Zelenski hazırda Donald Trampla danışır", - o qeyd edib.

    Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор
    Zelenskyy, Trump hold telephone conversation

