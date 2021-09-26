ZDF: Социал-демократы выигрывают выборы в бундестаг ФРГ

Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социальных союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%.

Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социальных союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал ZDF, ссылаясь на собственный прогноз итогов.

Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,7%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,6%. Партия Левые едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%.

Возможны три коалиции большинства - СДПГ с ХДС/ХСС (правит в настоящее время с Ангелой Меркель во главе), СДПГ с "Зелеными" и свободными демократами, ХДС/ХСС с "Зелеными" и свободными демократами.