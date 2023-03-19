Заявление глав МИД G7: КНДР никогда не получит статус ядерной державы

Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Северная Корея никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД G7.

"Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Мы вновь призываем Северную Корею приступить к значимой дипломатии для денуклеаризации и принять неоднократные предложения к диалогу, выдвигаемые Японией, США и Южной Кореей", - сказано в документе.

Руководители внешнеполитических ведомств также выразили сожаление относительно бездействия Совбеза ООН на действия КНДР "в связи с препятствованием ряда членов".

"Мы призываем всех стран-членов ООН полностью и эффективно исполнять резолюции, а членов СБ ООН - следовать своим обязательствам", - отмечается в заявлении.

Министры также отметили свою озабоченность "серьезной гуманитарной ситуацией в Северной Корее".