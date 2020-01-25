Защита изложит основную часть аргументов в Сенате в рамках импичмента Трампа 27 января

Представители защиты в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа представят основную часть своих аргументов в Сенате Конгресса США в понедельник, 27 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов источник из команды юристов президента.

По его словам, сторона защиты начнет излагать свою позицию в субботу, однако из-за усеченного графика у нее будет на это всего два-три часа. "Основную часть нашей позиции по делу мы будем представлять в понедельник, а также в оставшееся время на следующей неделе, если оно нам потребуется.

Мы с нетерпением ждем начала, потому что у нас не было возможности представить позицию по делу президента в течение длительного времени и у нас появится эта возможность, начиная с завтрашнего дня", - добавил источник.