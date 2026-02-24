Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 22 мая в Туркменистане
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 14:05
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 22 мая в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в Содружестве.
Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом сообщил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко в Минске на заседании Совета постоянных полномочных представителей организации.
По его словам, на данный момент в повестку предлагается включить 11 вопросов. Они касаются прежде всего экономического сотрудничества, развития транспортных коридоров, конгрессно-выставочной деятельности и цифровизации.
Также планируется рассмотреть вопрос о присвоении статуса культурной столицы СНГ Минску на 2027 год и Караганде - на 2028 год.
