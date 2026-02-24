İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkmənistanda MDB Hökumət Başçılarının iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 14:20
    Türkmənistanda MDB Hökumət Başçılarının iclası keçiriləcək

    MDB ölkələrinin Hökumət Başçıları Şurasının növbəti iclası Türkmənistanın təşkilata sədrliyi çərçivəsində mayın 22-də Aşqabadda keçiriləcək.

    "Report" Türkmənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə MDB Baş katibinin birinci müavini İqor Petrişenko Minskdə təşkilatın Daimi Səlahiyyətli Nümayəndələr Şurasının iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda gündəliyə 11 məsələnin daxil edilməsi təklif olunur. Bu məsələlər ilk növbədə iqtisadi əməkdaşlıq, nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, konqres və sərgi fəaliyyəti və rəqəmsallaşmaya aiddir.

    Həmçinin MDB-nin mədəniyyət paytaxtı statusunun 2027-ci il üçün Minskə, 2028-ci il üçün isə Karaqandaya verilməsi məsələsinə baxılması planlaşdırılır.

    MDB Türkmənistan Hökumət Başçıları Şurasının iclası
    Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 22 мая в Туркменистане
    CIS prime ministers to meet in Ashgabat on May 22

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Sənaye
    15:19

    Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    15:08
    Foto

    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib

    Futbol
    15:07

    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    15:05

    Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    15:03

    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    15:00

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilmə qaydası müəyyənləşir

    Milli Məclis
    15:00

    Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib

    Digər ölkələr
    14:56

    Qırğızıstan Prezidenti baş nazirin müavinini vəzifəsindən azad edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti