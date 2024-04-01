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Заседание секретарей Совбезов стран ШОС пройдет в Астане 2-3 апреля

Заседание секретарей Совбезов стран ШОС пройдет в Астане 2-3 апреля Очередная встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Астане 2-3 апреля.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 18:28
Заседание секретарей Совбезов стран ШОС пройдет в Астане 2-3 апреля

Очередная встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Астане 2-3 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"2-3 апреля 2024 года в Астане состоится 19-я встреча секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Предстоящее мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства - члена ШОС", - сказал он.

В качестве гостей мероприятия приглашены государства - наблюдатели ШОС Монголия и Беларусь.

"В рамках данной встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию силам "трех зол" (терроризму, сепаратизму, экстремизму), незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности, а также по сотрудничеству по линии информационной безопасности и дальнейшему взаимодействию в рамках таких многосторонних объединений, как ООН, СВМДА [Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии] и ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности]", - уточнил Смадияров.

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Версия на английском языке Astana to host meeting of secretaries of SCO members’ security councils
Версия на азербайджанском языке Astanada ŞƏT ölkələrinin Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin görüşü keçiriləcək

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