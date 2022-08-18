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Запад может попытаться отозвать верительные грамоты представителей РФ в ООН

Запад может попытаться отозвать верительные грамоты представителей РФ в ООН Западные государства могут попытаться навредить России в ООН.
Другие страны
18 августа 2022 г. 08:56
Запад может попытаться отозвать верительные грамоты представителей РФ в ООН

Западные государства могут попытаться навредить России в ООН.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, у Запада есть не слишком много возможностей для атак на Москву в организации, поскольку российская сторона входит в СБ ООН и обладает правом вето.

"Вариантом для западных стран может быть отзыв полномочий представителей президента России, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства членов Генеральной Ассамблеи", - говорится в тексте.

Reuters отмечает, что Киев активно призывал к исключению Москвы из состава ООН, но реализация такого сценария фактически невозможна из-за членства России в Совбезе организации. Что касается отзыва верительных грамот у российских представителей, то, по мнению аналитиков агентства, это может сработать. При этом агентство не уточняет, может ли подобный шаг стать нарушением Устава ООН.

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Версия на английском языке Reuters: West may try to revoke credentials of Russian representatives at UN
Версия на азербайджанском языке Reuters: Qərb Rusiya nümayəndələrinin BMT-dəki etimadnaməsini ləğv etməyə cəhd edə bilər

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