Запад может попытаться отозвать верительные грамоты представителей РФ в ООН

Западные государства могут попытаться навредить России в ООН.

Западные государства могут попытаться навредить России в ООН.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , у Запада есть не слишком много возможностей для атак на Москву в организации, поскольку российская сторона входит в СБ ООН и обладает правом вето.

"Вариантом для западных стран может быть отзыв полномочий представителей президента России, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства членов Генеральной Ассамблеи", - говорится в тексте.

Reuters отмечает, что Киев активно призывал к исключению Москвы из состава ООН, но реализация такого сценария фактически невозможна из-за членства России в Совбезе организации. Что касается отзыва верительных грамот у российских представителей, то, по мнению аналитиков агентства, это может сработать. При этом агентство не уточняет, может ли подобный шаг стать нарушением Устава ООН.