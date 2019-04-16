Замминистра Грузии обнародовала предстоящие реформы на энергетическом рынке страны

"Основной целью энергетической стратегии Грузии является защита прав и учет интересов потребителей".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

По ее словам, предстоящие на энергетическом рынке страны реформы подготовлены в рамках подписанного соглашения об ассоциации между правительством Грузии и ЕС: "Основной принцип законопроекта, который в ближайшее время будет обсужден в парламенте, связан с безопасным, бесперебойным и качественным обеспечением населения электроэнергией и природным газом. Эта энергетическая безопасность глобального и геополитического характера для потребителей означает также безопасность поставок".