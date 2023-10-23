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Замминистра: 20% укрытий в Украине не могут быть использованы по назначению

Замминистра: 20% укрытий в Украине не могут быть использованы по назначению По информации, полученной после перерасчетов представителей Службы по чрезвычайным ситуациям, 20% убежищ в Украине не могут быть использованы по назначению из-за их состояния.
Другие страны
23 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: 20% укрытий в Украине не могут быть использованы по назначению

По информации, полученной после перерасчетов представителей Службы по чрезвычайным ситуациям, 20% укрытий в Украине не могут быть использованы по назначению из-за их состояния.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Теймур Ткаченко.

По его словам, в настоящее время фонд объектов гражданской обороны насчитывает 61 803 укрытий. До конца года должны быть готовы еще 2 956 объектов: "Мы регулярно проводим аудиты и следим за ходом работ. Кроме того, Служба по чрезвычайным ситуациям проводит переучет существующих зданий, поэтому показатель может уменьшиться. Некоторые укрытия были признаны непригодными. Продолжаются работы по реконструкции, обновлению и развертыванию укрытий", - сказал замминистра.

Ткаченко подчеркнул, что в настоящее время фонд удовлетворяет потребности около 50% всего населения Украины.

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Версия на английском языке One-fifth of shelters in Ukraine revealed to be unusable for intended purpose 
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Ukraynada sığınacaqların 20 faizi təyinatına görə istifadə olunmur"

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