Замминистра: 20% укрытий в Украине не могут быть использованы по назначению

По информации, полученной после перерасчетов представителей Службы по чрезвычайным ситуациям, 20% убежищ в Украине не могут быть использованы по назначению из-за их состояния.

По информации, полученной после перерасчетов представителей Службы по чрезвычайным ситуациям, 20% укрытий в Украине не могут быть использованы по назначению из-за их состояния.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Теймур Ткаченко.

По его словам, в настоящее время фонд объектов гражданской обороны насчитывает 61 803 укрытий. До конца года должны быть готовы еще 2 956 объектов: "Мы регулярно проводим аудиты и следим за ходом работ. Кроме того, Служба по чрезвычайным ситуациям проводит переучет существующих зданий, поэтому показатель может уменьшиться. Некоторые укрытия были признаны непригодными. Продолжаются работы по реконструкции, обновлению и развертыванию укрытий", - сказал замминистра.

Ткаченко подчеркнул, что в настоящее время фонд удовлетворяет потребности около 50% всего населения Украины.