Заместитель председателя MHP Ильяс Топсакал посетил посольство Азербайджана в США
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 08:10
Депутат Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии националистического движения Ильяс Топсакал посетил посольство Азербайджана в США.
Как передает Report, об этом говорится на странице дипмиссии в соцсети Х.
"Мы благодарим нашего уважаемого брата господина Топсакала за искренний визит и плодотворную беседу и желаем, чтобы братство, дружба и солидарность между нами и братской Турцией и тюркским миром крепли с каждым днем", - подчеркивается в публикации.
