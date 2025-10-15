Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Заместитель председателя MHP Ильяс Топсакал посетил посольство Азербайджана в США

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 08:10
    Депутат Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии националистического движения Ильяс Топсакал посетил посольство Азербайджана в США.

    Как передает Report, об этом говорится на странице дипмиссии в соцсети Х.

    "Мы благодарим нашего уважаемого брата господина Топсакала за искренний визит и плодотворную беседу и желаем, чтобы братство, дружба и солидарность между нами и братской Турцией и тюркским миром крепли с каждым днем", - подчеркивается в публикации.

    Türkiyəli deputat Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyində olub

