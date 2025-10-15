Заместитель председателя MHP Ильяс Топсакал посетил посольство Азербайджана в США

Депутат Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии националистического движения Ильяс Топсакал посетил посольство Азербайджана в США.

Как передает Report, об этом говорится на странице дипмиссии в соцсети Х.

"Мы благодарим нашего уважаемого брата господина Топсакала за искренний визит и плодотворную беседу и желаем, чтобы братство, дружба и солидарность между нами и братской Турцией и тюркским миром крепли с каждым днем", - подчеркивается в публикации.