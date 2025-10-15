Türkiyəli deputat Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyində olub
- 15 oktyabr, 2025
- 07:47
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) üzvü, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədr müavini İlyas Topsakal Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyində olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Dəyərli qardaşımız cənab Topsakala səmimi ziyarəti və məhsuldar müzakirə üçün təşəkkür edir, qardaş Türkiyə və türk dünyası ilə aramızdakı qardaşlıq, dostluq və həmrəyliyin hər gün daha da güclənməsini arzu edirik", - paylaşımda vurğulanıb.
Bugün kardeş 🇹🇷-nin @TBMMresmi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekili, @MHP_Bilgi-nin Genel Başkan Yardımcısı sayın @IlyasTopsakal-ı ağırlamaktan onur duyduk 🇦🇿🤝🇹🇷.— Azerbaijan Embassy US (@azembassyus) October 15, 2025
Kıymetli kardeşimiz sayın Topsakal’a nazik ziyaretleri ve verimli fikir alışverişimiz için… pic.twitter.com/PW5hRKQ1T2