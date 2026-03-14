Зафиксирован ракетный удар по территории посольства США в Багдаде
- 14 марта, 2026
- 09:44
Ракета попала в вертолетную площадку на территории посольства США в Багдаде (Ирак).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников службы безопасности.
"Снаряд упал на территории посольства, расположенного за пределами "Зеленой зоны" - тщательно укрепленного района в центре Багдада, где находятся учреждения иракского правительства и иностранные посольства", - сообщает агентство.
По данным иранского гостелеканала IRIB, при ударе была уничтожена система ПВО посольства.
