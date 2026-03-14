Зафиксирован ракетный удар по территории посольства США в Багдаде

Ракета попала в вертолетную площадку на территории посольства США в Багдаде (Ирак).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников службы безопасности.

"Снаряд упал на территории посольства, расположенного за пределами "Зеленой зоны" - тщательно укрепленного района в центре Багдада, где находятся учреждения иракского правительства и иностранные посольства", - сообщает агентство.

По данным иранского гостелеканала IRIB, при ударе была уничтожена система ПВО посольства.