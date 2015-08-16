Задержка ряда рейсов произошла в аэропортах Вашингтона и Нью-Йорка

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Крупнейшие аэропорты Восточного побережья США испытывают проблемы из технических неполадок. Как сообщяет Report со ссылкой на RIA Novosti, согласно информации Федерального авиационного управления США (ФАУ), задержки с отправкой лайнеров в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, "составляют от 46 минут до 1 часа, и эта продолжительность увеличивается". При этом "отставание от графика прилета не превышает 15 минут".

Аналогичные трудности испытывает и другая столичная воздушная гавань — международный аэропорт Балтимора и Вашингтона, где отставание составляет около двух часов. Наряду с этим, задержки в пределах 1 часа наблюдаются, в частности, в аэропортах имени Джона Кеннеди, Ньюарка и "Ла-Гуардиа" в Нью-Йорке.

По сообщению ФАУ, причиной задержке стали неполадки в системе, которая контролирует передвижения самолетов.