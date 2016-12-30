Задержаны все подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Восемь подозреваемых в нападении на сотрудников вневедомственной охраны, в результате которого погиб один сотрудник, задержаны в Новой Москве.

Как передает Report, об этом сообщили «Ленте.ру».

По данным, Московской полицией в течение трех часов задержаны восемь подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории ТиНАО Москвы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что всего нападавших было пять человек.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.