CNN: Подозреваемый в убийстве Кирка признался обо всем своему отцу
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 17:06
Задержанный по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка признался своему отцу в том, что именно он был стрелком.
Как передает Report об этом сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.
По данным телеканала, после признания сына отец сам связался с властями. Он сообщил правоохранительным органам о признании и заявил, что обеспечил нахождение сына под своим контролем до тех пор, пока тот не будет официально задержан.
В свою очередь, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка "с большой долей вероятности" находится под стражей.
