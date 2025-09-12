CNN: Подозреваемый в убийстве Кирка признался обо всем своему отцу

Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 17:06
    Задержанный по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка признался своему отцу в том, что именно он был стрелком.

    Как передает Report об этом сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.

    По данным телеканала, после признания сына отец сам связался с властями. Он сообщил правоохранительным органам о признании и заявил, что обеспечил нахождение сына под своим контролем до тех пор, пока тот не будет официально задержан.

    В свою очередь, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка "с большой долей вероятности" находится под стражей.

    CNN: Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edib

