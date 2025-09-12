Трамп: Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, вероятно, под стражей

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка "с большой долей вероятности" находится под стражей.

Как передает Reprt, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, с большой долей вероятности он находится под стражей. Местные полицейские и губернатор активно работали над этим", - сказал Трамп.

По его словам, за последние два с половиной дня была проделана большая работа по расследованию дела.

Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления.

Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.