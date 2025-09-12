Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Трамп: Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, вероятно, под стражей

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 16:30
    Трамп: Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, вероятно, под стражей

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка "с большой долей вероятности" находится под стражей.

    Как передает Reprt, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

    "Я думаю, с большой долей вероятности он находится под стражей. Местные полицейские и губернатор активно работали над этим", - сказал Трамп.

    По его словам, за последние два с половиной дня была проделана большая работа по расследованию дела.

    Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. 

    Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    Tramp: Çarli Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs ehtimal ki, həbs olunub

