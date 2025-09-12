Tramp: Çarli Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs ehtimal ki, həbs olunub
- 12 sentyabr, 2025
- 16:39
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Çarli Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs "böyük ehtimalla" istintaq altındadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Fox News" telekanalına müsahibəsində danışıb.
"Düşünürəm ki, böyük ehtimalla o, istintaq altındadır. Yerli polis və qubernator bu məsələ üzərində fəal işləyiblər", - D.Tramp bildirib.
Xatırladaq ki, amerikalı siyasi fəal və ABŞ Prezidenti Donald Trampın tərəfdarı Çarli Kirk sentyabrın 10-da Yuta Universitetində çıxışı zamanı sui-qəsdə uğrayıb. O, kritik vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb, lakin orada ölüb.
