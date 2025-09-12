İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    CNN: Amerikalı fəalın qətlində şübhəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edib

    12 sentyabr, 2025
    • 17:13
    CNN: Amerikalı fəalın qətlində şübhəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edib

    Amerikalı fəal Çarli Kirkin qətli ilə bağlı saxlanılan şəxs atasına məhz onun atəş açdığını etiraf edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Telekanalın məlumatına görə, oğlunun etirafından sonra atası özü hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlayıb. O, hüquq-mühafizə orqanlarına etiraf barədə məlumat verib və oğlunun rəsmi olaraq saxlanılana qədər onun nəzarəti altında olmasını təmin etdiyini bildirib.

    Öz növbəsində daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirmişdi ki, Çarli Kirkin qətlində şübhəli şəxs "böyük ehtimalla" istintaq altındadır.

