За Тимошенко внесли залог в размере $765 тыс.

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 19:17
    За лидера партии "Батькивщина" Украины Юлию Тимошенко внесли полный залог в размере 33 млн гривен ($765 тысяч).

    Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины.

    "Сумма залога для Тимошенко, которую ранее определил суд, составляет 33 млн гривен",- отметили в ведомстве.

    Более подробных деталей в ВАКС не раскрыли.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в коррупции руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины, не назвав при этом имя.

    Предварительно действия главы фракции квалифицируются по части 4 статьи статьи 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Утверждается, что речь идет о предложениях неправомерной выгоды ряду депутатов других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

    Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.

