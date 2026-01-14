Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Украине прошли обыски в офисе партии экс-премьера

    Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о прошедших в офисе обысках.

    Как передает Report, об этом она написала на своей странице в соцсетях.

    "Чрезвычайные следственные действия, не имеющие никакого отношения к закону. Более тридцати человек, вооруженных до зубов, не показав никаких документов, фактически захватили здание и взяли сотрудников в заложники", - написала Тимошенко.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в коррупции руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины, не назвав при этом имя руководителя фракции.

    Предварительно действия главы фракции квалифицируются по части 4 статьи статьи 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Утверждается, что речь идет о предложениях неправомерной выгоды ряду депутатов других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

    Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.

    Лента новостей