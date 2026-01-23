İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Yuliya Timoşenko üçün 765 min dollar girov məbləği ödənilib

    Ukraynada "Batkivşina" partiyasının lideri Yuliya Timoşenko üçün tələb olunan tam məbləğdə - 33 milyon qrivna (765 min ABŞ dolları) məbləğində girov ödənilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna"ya Ukraynanın Ali Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Məhkəməsi bildirib.

    "Məhkəmənin Timoşenko üçün müəyyən etdiyi girov məbləği 33 milyon qrivna idi", - məlumatda qeyd edilib.

    Məhkəmə təfərrüatları açıqlamayıb.

