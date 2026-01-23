Yuliya Timoşenko üçün 765 min dollar girov məbləği ödənilib
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 20:04
Ukraynada "Batkivşina" partiyasının lideri Yuliya Timoşenko üçün tələb olunan tam məbləğdə - 33 milyon qrivna (765 min ABŞ dolları) məbləğində girov ödənilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna"ya Ukraynanın Ali Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Məhkəməsi bildirib.
"Məhkəmənin Timoşenko üçün müəyyən etdiyi girov məbləği 33 milyon qrivna idi", - məlumatda qeyd edilib.
Məhkəmə təfərrüatları açıqlamayıb.
