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За рейсом Пелоси следило рекордное число людей

За рейсом Пелоси следило рекордное число людей Около 2,92 млн людей со всего мира следили за полетом самолета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Другие страны
3 августа 2022 г. 08:25
За рейсом Пелоси следило рекордное число людей

Около 2,92 млн людей со всего мира следили за полетом самолета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как передает Report, об этом сообщает сервис Flightradar24.

По данным сервиса, Boeing C-40C с позывным SPAR19 вылетел 2 августа из Куала-Лумпура и уже с этого момента стал самым отслеживаемым рейсом на Flightradar24 среди активных рейсов.

К моменту приземления в аэропорту Тайбэя за самолетом Пелоси следили более 708 000 человек по всему миру, что, как отмечает сервис, сделало его самым отслеживаемым полетом в реальном времени в истории Flightradar24.

За все время полета за самолетом следили в общей сложности 2,92 млн человек, подчеркнул Flightradar24.

Там также добавили, что за прямой трансляцией Reuters следили более 200 000 человек и по мере приближения самолета к Тайваню и приземлению в Тайбэе за полетом следили 708 000 человек.

Flightradar24 - сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

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Версия на азербайджанском языке Pelosinin təyyarəsinin uçuşunu rekord sayda insan izləyib

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