​За год население Великобритании выросло на полмиллиона человек

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ За прошедший год население Великобритании выросло на полмиллиона человек. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики Великобритании.

По данным на июнь 2015 года, в стране проживало 65,1 млн. человек, что на 513 тыс. человек больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Темпы прироста населения Великобритании составили 0,8% - они наблюдаются в течение последних 10 лет.

Одной из причин роста населения стал приток иммигрантов в страну. За год чистая миграция в страну (разница между численностью приехавших и выехавших) составила 335,6 тыс. человек.

Однако в Великобритании наблюдается и естественный прирост – рождаемость превышает смертность. Естественный прирост населения в прошлом году составил 171,8 тыс. человек, тем не менее, в 2015 году объем прироста снизился.

В ведомстве отметили, что население страны продолжает стареть. Сейчас в Великобритании проживают более 11,6 млн. человек в возрасте старше 65 лет – это 17,8% всего населения страны. Из них 1,5 млн. человек старше 85 лет – это 2,3% всего населения.

По данным статистического бюро, по сравнению с 2005 годом численность населения старше 65 лет выросла на 21%, а старше 85 – на 31%.