Южная Корея уведомила Японию о полном восстановлении соглашения по обмену разведданными

Южная Корея уведомила Японию, что республика решила в полном объеме восстановить работу двустороннего соглашения об обмене разведывательными данными (GSOMIA).

Южная Корея уведомила Японию, что республика решила в полном объеме восстановить работу двустороннего соглашения об обмене разведывательными данными (GSOMIA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи.

О том, что страны вскоре возобновят сотрудничество по GSOMIA, 16 марта сообщил южнокорейский президент Юн Сок Ёль по итогам встречи в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Соглашение было подписано в 2016 году, но спустя три года занимавший тогда пост президента Мун Чжэ Ин в ответ на экспортные ограничения, которые ввела против Южной Кореи Япония, решил прекратить действие договора.

Как пишет агентство, хотя позже стороны договорились о сохранении GSOMIA, обмен разведданными между Сеулом и Токио велся не в полном объеме. Во вторник власти Южной Кореи направили по дипломатическим каналам официальное письмо Японии, в котором они уведомили, что решили вернуться к полноценному обмену разведданными.

Администрация Юн Сок Ёля проводит политику по налаживанию отношений с Японией. Отправной точкой конфликта, приведшего к приостановке GSOMIA, стали разногласия по вопросу компенсаций жертвам принудительного труда в годы японской оккупации. Но 6 марта текущего года МИД Республики Корея выступил с планом по урегулированию этого спора, а уже через десять дней состоялся саммит лидеров двух стран, на котором был объявлен ряд мер по нормализации двусторонних отношений.