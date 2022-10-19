Южная Корея поставит в Польшу 288 самоходных РСЗО

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак в среду подписал соглашение о приобретении южнокорейских самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) К239 "Чунму".

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак в среду подписал соглашение о приобретении южнокорейских самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) К239 "Чунму".

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Соглашением, которое подписал сегодня министр Блащак, предусмотрены поставки самоходных реактивных систем залпового огня. Первые 18 единиц К239 "Чунму" поступят из Южной Кореи в Польшу уже в будущем году", - говорится в сообщении польского радио.

Всего, как ожидается, Польша получит 288 таких РСЗО.