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Южная Корея поставит в Польшу 288 самоходных РСЗО

Южная Корея поставит в Польшу 288 самоходных РСЗО Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак в среду подписал соглашение о приобретении южнокорейских самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) К239 "Чунму".
Другие страны
19 октября 2022 г. 13:16
Южная Корея поставит в Польшу 288 самоходных РСЗО

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак в среду подписал соглашение о приобретении южнокорейских самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) К239 "Чунму".

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Соглашением, которое подписал сегодня министр Блащак, предусмотрены поставки самоходных реактивных систем залпового огня. Первые 18 единиц К239 "Чунму" поступят из Южной Кореи в Польшу уже в будущем году", - говорится в сообщении польского радио.

Всего, как ожидается, Польша получит 288 таких РСЗО.

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Версия на английском языке South Korea to deliver 288 multiple rocket launchers to Poland

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