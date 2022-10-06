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Южная Корея подняла свою авиацию в ответ на учения КНДР

Южная Корея подняла свою авиацию в ответ на учения КНДР Южная Корея подняла в воздух около 30 истребителей в ответ на авиационные учения КНДР с участием 12 самолетов.
Другие страны
6 октября 2022 г. 15:28
Южная Корея подняла свою авиацию в ответ на учения КНДР

Южная Корея подняла в воздух около 30 истребителей в ответ на авиационные учения КНДР с участием 12 самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

По его данным, в районе 14:00 по местному времени 12 самолетов КНДР, в том числе 8 истребителей и 4 бомбардировщика, пролетели в строю к северу от межкорейской границы. В ответ на это Южная Корея подняла в воздух около 30 истребителей, в том числе F-15K. По оценкам Сеула, военные КНДР проводили учения по поражению наземных целей.

Как отметили в Комитете начальников штабов Республики Корея, подобный пролет авиации народной республики не происходил около года.

В четверг КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности. МИД народной республики заявил, что проведение ракетных пусков - "справедливый ответ" на учения США и Республики Корея. В Пхеньяне осудили возвращение американского авианосца Ronald Reagan в воды Японского моря, что было сделано после запуска баллистической ракеты средней дальности во вторник.

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Версия на английском языке South Korea scrambles jets after spotting North Korean warplanes in bombing drill

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