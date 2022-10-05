Южная Корея и США провели испытания ракет в ответ на запуск со стороны КНДР

Военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля" в ответ на проведенный КНДР пуск.

Военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля" в ответ на проведенный КНДР пуск.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap , военные двух стран выпустили четыре ракеты в сторону Японского моря в ответ на "провокацию КНДР".

Ранее стало известно, что после пуска баллистической ракеты средней дальности в направлении Японии Северная Корея не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов.

В Министерстве объединения Южной Кореи отметили, что правительство пытается выяснить причину и не исключает возможности технической проблемы.

4 октября КНДР запустила баллистическую ракету. В Японии сообщили, что он попал за пределы исключительной экономической зоны страны в Тихом океане.